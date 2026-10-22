Şam’da okulları tatil ettiren DEAŞ operasyonu: 2 güvenlik görevlisi öldü, 5’i yaralandı

Suriye Haber Ajansı SANA, güvenlik güçlerinin Şam’ın kırsal Renkus beldesinde bir DEAŞ hücresine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Suriye İç Güvenlik Güçleri ile İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonunda şiddetli çatışmalar yaşandığı ve çok sayıda DEAŞ mensubunun öldürüldüğü, bazı örgüt üyelerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığı aktarıldı. Bölgede yaşanan gerginlik ve çatışmalar nedeniyle yetkililer, beldedeki okullarda eğitime ve kamu çalışanlarının mesaisine ara verdi. Yetkililer ayrıca operasyon sona erene kadar yurttaşlardan evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

Operasyonda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 5’inin ise yaralandığı açıklandı.