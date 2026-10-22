  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı Hürmüz'de alarm! İran duyurdu: 7 gemide patlama Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı Kenan Alpay davasında skandal Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak Midesinden ve bağırsaklarından 55 kapsül uyuşturucu çıktı! Otogarda yakalandı Mekke Anlaşması’nın ardından Bedir Mutabakatı! Ümmetin vahdetine bir adım daha Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız! Puansız Lille’i yerden yere vurdular! Cim-Bom’un tokadı Fransızları çıldırttı
Dünya Şam’da okulları tatil ettiren DEAŞ operasyonu: 2 güvenlik görevlisi öldü, 5’i yaralandı
Dünya

Şam’da okulları tatil ettiren DEAŞ operasyonu: 2 güvenlik görevlisi öldü, 5’i yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şam’da okulları tatil ettiren DEAŞ operasyonu: 2 güvenlik görevlisi öldü, 5’i yaralandı

Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsal Renkus beldesinde bir DEAŞ hücresine düzenlenen operasyonda 2 iç güvenlik mensubu hayatını kaybetti, 5’i ise yaralandı. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü, bazı örgüt üyelerinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Suriye Haber Ajansı SANA, güvenlik güçlerinin Şam’ın kırsal Renkus beldesinde bir DEAŞ hücresine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Suriye İç Güvenlik Güçleri ile İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonunda şiddetli çatışmalar yaşandığı ve çok sayıda DEAŞ mensubunun öldürüldüğü, bazı örgüt üyelerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığı aktarıldı. Bölgede yaşanan gerginlik ve çatışmalar nedeniyle yetkililer, beldedeki okullarda eğitime ve kamu çalışanlarının mesaisine ara verdi. Yetkililer ayrıca operasyon sona erene kadar yurttaşlardan evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

Operasyonda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 5’inin ise yaralandığı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23