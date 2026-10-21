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Gündem Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hangi hazırlığı yapıyor? Seni uyanık Özgür! Tamar Tanrıyar açıkladı
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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hangi hazırlığı yapıyor? Seni uyanık Özgür! Tamar Tanrıyar açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Gazeteci Tamar Tanrıyar, son yayınladığı videoda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in son günlerde Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylemlerindeki değişikliğe dikkat çekerek çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Tanrıyar, Özel'in İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak sürecine ilişkin bir gelişmeden haberdar olduğunu ve kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için şimdiden zemin hazırladığını öne sürdü.

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayınladığı son videoda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Özel'in bir süredir Ekrem İmamoğlu'nun ismini daha sınırlı şekilde gündeme getirdiğini ancak son günlerde söylemini değiştirdiğini belirten Tanrıyar, bunun arkasında siyasi bir hesap bulunduğunu ileri sürdü.

“NE OLDU DA SUSUP DURURKEN BAŞINA TAŞ MI DÜŞTÜ?”

Özel'in son açıklamalarında İmamoğlu'nu güçlü biçimde savunmaya başladığını ifade eden Tanrıyar, dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Özgür efendi, son günlerde ağzına almadığı Ekrem İmamoğlu'nu bugün öyle bir diline doladı ki böyle bir savunma şekli yok. Zannedersiniz ki pür-i pak bir adamdan bahsediyor. Övüyor da övüyor! Ne oldu da öyle susup dururken başına taş mı düştü?”

Özel gerçekten de geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun savunmasına ilişkin yaptığı açıklamada İmamoğlu'na açık destek vermiş ve yargılamaların canlı yayınlanması gerektiğini dile getirmişti.

TANRIYAR'DAN “SİYASİ YASAK” İDDİASI

Tanrıyar daha sonra Özel'in tavrındaki değişikliğin nedenine ilişkin kendi iddiasını açıkladı.

İmamoğlu hakkında devam eden siyasi yasak sürecine işaret eden Tanrıyar, Özel'in Yargıtay'dan çıkabilecek bir karara ilişkin önceden bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

Tanrıyar, “Ben söyleyeyim size; Yargıtay'dan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi ile ilgili kararın çıkmak üzere olduğunu öğrendi ve tamamen oynuyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak içeren dosyalardan en az birinin Yargıtay incelemesinde bulunduğu biliniyor. Ancak Tanrıyar'ın kararın yakın zamanda çıkacağı yönündeki iddiasına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

“KENDİ ADAYLIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR”

Tanrıyar'ın asıl dikkat çeken iddiası ise Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı hesabına ilişkin oldu.

Özel'in bugün İmamoğlu'na güçlü destek vererek gelecekte kullanabileceği bir siyasi söylem hazırladığını ileri süren Tanrıyar, olası siyasi yasak sonrasında Özel'in kendi adaylığını gündeme getireceğini öne sürdü.

Tanrıyar, Özel'in böylece İmamoğlu'na karşı “Ne yapayım Ekrem, o kadar mücadele verdim ama olmadı, o yüzden iş başa düştü” diyebileceğini savundu.

“SENİ UYANIK ÖZGÜR!”

Özel'in daha önce İmamoğlu'nun ismini zaman zaman andığını ve cezaevi ziyaretleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Tanrıyar, çıkışını şu sözlerle tamamladı:

“Seni uyanık Özgür!”

Tanrıyar'ın açıklamaları, İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerinin devam ettiği ve siyasi yasak ihtimalinin siyaset kulislerinde tartışıldığı bir dönemde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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