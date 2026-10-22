  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sürpriz teklif Yeni bir ittifak doğuyor! Mekke’den sonra şimdi de Bedir Washington'dan Suudi Arabistan'daki personeline kritik talimat! Ülkeden ayrılın 22 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 22 Ekim 1882: Muhammed İlîş (Mâlikî Âlimi, Mısır Başmüftüsü) Husilerden Suudi Arabistan’a 62 hava saldırısı suçlaması ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yeni saldırı planları yaptığı iddiası Suudi Arabistan’da havalimanına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Trump’tan İran savaşı savunması: “Yaptığımız en iyi işlerden biri” Doha’dan Hürmüz çağrısı! Kısıtlamalar kaldırılmalı
Gündem Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı
Gündem

Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı

Ankara’da bir özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı ahlaksız, uyuşturucu temini ve fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklandı. Rezil öğretmen cezaevine gönderilirken, olayı velilerden gizlediği ve ahlaksız kadının ikamet değişikliği sebebiyle okuldan ayrıldığı şeklinde yanlış bilgi paylaşan okul yönetimine tepkiler artıyor. Yönetimin, öğretmenleri ve çalışanları da velilere bilgi vermemeleri için işten atmakla tehdit ettiği ve baskı uyguladığı belirtildi.

Ankara’da icra edilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonları çerçevesinde gözaltına alınlardan birinin 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Okul yönetiminin ise diğer öğretmenler üzerinde olayın duyulmaması için baskı kurduğu ve velilere S.D.’nin başka bir yere taşındığı için okuldan ayrılma kararı aldığı yalanını söylediği iddia edildi. Lüks yaşamı ile dikkat çeken S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü.

Ankara’da, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘fuhuş’ suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı ve birçok ünlü isim ile iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda 4 senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. ‘Uyuşturucu ve fuhuş’ suçları kapsamında tutuklanan S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, S.D.’nin, sürdüğü lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNİN OLAYIN DUYULMASI İÇİN BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Özel okul yetkililerinin ise, S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

Yolcu otobüsünde inanılmaz düzenek!
Yolcu otobüsünde inanılmaz düzenek!

Gündem

Yolcu otobüsünde inanılmaz düzenek!

Ankara’da 6 siber dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı: 7 şüpheliye adli işlem
Ankara’da 6 siber dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı: 7 şüpheliye adli işlem

Gündem

Ankara’da 6 siber dolandırıcılık dosyası aydınlatıldı: 7 şüpheliye adli işlem

Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Yerel

Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor!
Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor!

Gündem

Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor!

Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon
Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon

Gündem

Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük itiraf geldi! 'Evet, kara para akladık'
Gündem

Büyük itiraf geldi! 'Evet, kara para akladık'

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in İstanbul Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade, iddiaların i..
Dervişoğlu ipleri kopardı! İYİ Parti’de restleşme ayrılıkla bitti! Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de vekillikten istifa etti
Gündem

Dervişoğlu ipleri kopardı! İYİ Parti’de restleşme ayrılıkla bitti! Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de vekillikten istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun parti politikalarıyla ters düşen açıklamalara geçit vermeyerek açıkça kapıyı gösterdiği Ankar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23