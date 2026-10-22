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Siyaset Çalınan 5 milyonun peşindeler! CHP, YP hakkında suç duyurusunda bulunacak!
Siyaset

Çalınan 5 milyonun peşindeler! CHP, YP hakkında suç duyurusunda bulunacak!

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Çalınan 5 milyonun peşindeler! CHP, YP hakkında suç duyurusunda bulunacak!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeni Parti kurulurken CHP Meclis Grubu’nun kasasından alınan 5 milyon 100 bin Liranın peşine düştü. CHP önce Yeni Parti’ye ihtar çekecek, ardından da suç duyurusunda bulunacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi aktaran TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “CHP 5 milyonun peşinde. İhtarnameler bugün çekilecek. CHP yönetimi Yeni Partili vekillere aidat paralarını ödemeleri için bugün ihtar gönderecek. 5 milyon geri istenmezse AYM bu miktarı CHP'nin Hazine yardımından kesebilir. Önce ihtar çekilip parayı geri ödemeleri istenecek ardından suç duyurusunda bulunulacak” diye yazdı.

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