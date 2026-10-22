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Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

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Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

Isparta’da dokunan Türk bayrağı motifli halı, 5 bini aşkın kişinin attığı ilmeklerle birlik ve beraberliğin simgesi haline geldi.

#1
Foto - Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'nde kurulan özel tezgahta, Türk bayrağı desenli halı dokunuyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, geleneksel halı dokumacılığını deneyimleyerek projeye katkıda bulunuyor. İlmek atan ziyaretçilerin isimleri de kayıt altına alınıyor.

#2
Foto - Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

Müzenin halı ve kilim bölümü sorumlusu İhsan Akkuş, projeyle hem geleneksel dokumacılığı tanıtmayı hem de kültürel mirası yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

#3
Foto - Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

Türk bayrağı için özel bir tezgah kurduklarını belirten Akkuş, şu ana kadar 5 binden fazla kişinin halıya ilmek attığını ifade etti.

#4
Foto - Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

Halıya ziyaretçilerin farklı sayılarda ilmek attığını anlatan Akkuş, dokumayı bilen kadınların da tezgah başına geçerek birkaç sıra dokuduğunu kaydetti.

#5
Foto - Isparta'da dev Türk bayrağı halısı: 5 binden fazla kişi ilmek attı

Projeye farklı yaş gruplarından kişilerin ve Japonya, Rusya ile farklı ülkelerden gelen turistlerin de katıldığını vurgulayan Akkuş, bazı ziyaretçilerin dokuma sırasında duygulandığını belirtti. 135 bin 751 ilmekle yapılacak halının, dokuyanların isimleriyle 2027 Uluslararası Gül Festivali'nde sergilenmesi hedefleniyor.

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