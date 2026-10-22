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Gündem Midesinden ve bağırsaklarından 55 kapsül uyuşturucu çıktı! Otogarda yakalandı
Gündem

Midesinden ve bağırsaklarından 55 kapsül uyuşturucu çıktı! Otogarda yakalandı

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Midesinden ve bağırsaklarından 55 kapsül uyuşturucu çıktı! Otogarda yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda akılalmaz bir yöntem ortaya çıkarıldı. Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında 55 kapsül içerisinde toplam 502 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen yabancı uyruklu F.M. (43) takibe alındı.

BATI İLLERİNE GİTMEK İSTERKEN YAKALANDI

Şüphelinin Van üzerinden batı illerine hareket edeceğinin belirlenmesi üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.

F.M., Van Otogarı'ndan batı illerine gitmeye hazırlandığı sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin hareketlerinden kuşkulanan ekipler, uyuşturucunun alışılmış yöntemlerden farklı şekilde taşınabileceği ihtimali üzerine F.M.'yi sağlık kontrolünden geçirmek üzere hastaneye götürdü.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA 55 KAPSÜL BULUNDU

Hastanede gerçekleştirilen kontrollerde şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı.

Şüphelinin mide ve bağırsaklarında çok sayıda özel hazırlanmış kapsül bulunduğu belirlendi. Sağlık gözetiminde doğal yollarla çıkarılması sağlanan kapsüller tek tek incelendi.

Yapılan incelemede F.M.'nin vücudunda 55 ayrı kapsül içerisinde toplam 502 gram metamfetamin taşıdığı tespit edildi.

Böylece uyuşturucunun sınırdan geçirilmesinde insan bedeninin kullanıldığı yöntem jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılmış oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kapsüllerin çıkarılmasının ardından işlemleri tamamlanan F.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

F.M. daha sonra Van Cezaevi'ne gönderilirken, uyuşturucunun temin edildiği ve ulaştırılmasının planlandığı bağlantılara ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığına karşı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

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