Hürmüz'de alarm! İran duyurdu: 7 gemide patlama

İran ile ABD arasındaki gerilimin kritik noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Körfez sularında toplam 7 geminin isabet aldığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce denizcilik şirketlerine belirlenen güzergâhların dışına çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

4 GEMİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADILAR

İran tarafının açıklamasına göre, ABD ordusunun yönlendirmesiyle "yasa dışı güzergâhları" kullandığı öne sürülen 4 gemi Devrim Muhafızları tarafından takibe alındı.

Söz konusu gemilerin Basra Körfezi'nin kuzeyinde birbirlerine petrol aktarırken tespit edildiği kaydedildi.

Devrim Muhafızları, 4 geminin eş zamanlı saldırılarla vurulduğunu ve gemilerde yangın çıktığını açıkladı.

Gemilerin mevcut durumları, mürettebatın akıbeti ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

3 GEMİ MAYINLARA ÇARPTI

İran'ın açıklamasında önceki gece yaşanan başka bir olaya da yer verildi.

Buna göre belirlenen kuralları ihlal ettiği ileri sürülen 3 gemi, Hürmüz Boğazı'nın batısında mayınlara çarptı.

Patlamaların ardından gemilerde yangın çıktığı ve üç geminin de hareket kabiliyetini kaybettiği belirtildi.

Böylece İran'ın açıklamasına göre iki ayrı olayda etkilenen gemilerin toplam sayısı 7'ye yükseldi.

İRAN: HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜ BİZDE

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, yaşanan gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün sürdüğünü vurguladı.

İranlı denizcilerin bölgedeki deniz trafiğini yönetmeye ve kontrol etmeye devam ettiği belirtilirken, açıklamada ABD yönetimi yaşanan olaylardan sorumlu tutuldu.

Devrim Muhafızları, ABD'nin gemileri tehlikeli ve mayınlı olduğunu belirttiği güzergâhlara yönlendirmeye devam etmesinin deniz kazalarının artmasına yol açacağını ifade etti.

ABD'YE "ÜSLER" UYARISI

İran'dan gelen açıklamanın en dikkat çeken bölümünü ise ABD'ye yönelik askeri uyarı oluşturdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, mevcut yaklaşımın sürdürülmesi durumunda gerilimin daha geniş bir alana yayılabileceğini belirterek, çatışmanın ABD'nin bölgedeki üslerini de kapsayabileceği uyarısında bulundu.

Açıklama, "Bu ciddi bir uyarıdır" ifadesiyle tamamlandı.

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe yaşandığı açıklanan olaylar, küresel petrol ve enerji sevkiyatının en kritik geçiş noktalarından biri olan bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.