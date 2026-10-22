Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

İtalyan teknik direktörün uzun yıllardır Türkiye'de çalışması ve A Milli Takım Teknik Direktörü olarak Süper Lig'i yakından takip etmesi, sezon içinde yapılacak teknik adam değişikliği için avantaj olarak görülüyor. Ayrıca Montella'nın futbol anlayışının ve takımla kurabileceği ilişkinin de olumlu olan değerlendirildiği ve takıma hızla etki edebileceği belirtiliyor.