Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı
Fenerbahçe’de gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, karşılaşmanın Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceğini belirleyebileceği öne sürüldü. Aziz Yıldırım’ın 2003-2018 yılları arasındaki başkanlık döneminde sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitmeme geleneğinin, alınan sonuçlar ve takımın performansı nedeniyle bozulabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin derbide ezeli rakibine mağlup olması halinde İsmail Kartal ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, takımın başına geçebilecek yeni teknik direktör adayı da gündeme geldi.