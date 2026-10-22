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Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

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Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

Fenerbahçe’de gözler pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, karşılaşmanın Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceğini belirleyebileceği öne sürüldü. Aziz Yıldırım’ın 2003-2018 yılları arasındaki başkanlık döneminde sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitmeme geleneğinin, alınan sonuçlar ve takımın performansı nedeniyle bozulabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin derbide ezeli rakibine mağlup olması halinde İsmail Kartal ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, takımın başına geçebilecek yeni teknik direktör adayı da gündeme geldi.

#1
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, 13 yıllık şampiyonluk hasretini ve ezeli rakip Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk serisini sona erdirmek üzere başkanlığa geri döndü. Ancak daha ekim ayında Teknik Direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefi olurken tribünlerden de yoğun tepki gördü. Fenerbahçe'de pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisinde alınacak sonucun Kartal'ın geleceğini belirleyebileceği iddia ediliyor. Yerine düşünülen isimse şimdiden belli...

#2
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında şok bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, daha sonra evinde oynadığı derbide Beşiktaş'a da 2-1 kaybetti. Ertesi hafta Gaziantep FK deplasmanında telafi arayan sarı-lacivertliler, buradan da golsüz beraberlikle döndü. Buna rağmen son üç maçta 14 gol atan Fenerbahçe derbiye, ezeli rakibinin 3 puan gerisinde gelmeyi bildi.

#3
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

SLAVIA PRAG BERABERLİĞİ VE İSTİFA SESLERİ Fakat UEFA Şampiyonlar Ligi'nde işler daha kötü gitti. Sezon başında üç eleme turu oynayıp Fransız ekibi Lyon'u eleyen sarı-lacivertliler, 18 yıllık hasreti bitirerek adını lig aşamasına yazdırdı. Roma ile 1-1'lik beraberlik başlangıç için umut verse de sonrasında yaşanan 6-0'lık Aston Villa yenilgisi ve 2-0'dan 2-2'ye gelen Slavia Prag maçı bardağı taşırdı. Fenerbahçeli tribünler karşılaşma sonrası İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı.

#4
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

YABANCILARLA SORUN İDDİASI YIPRATTI Bu süreçte Teknik Direktör İsmail Kartal'ın başta Marco Asensio olmak üzere yabancı futbolcularla iletişim sorunu yaşadığı öne sürüldü. İspanyol yıldızın sakatlığı nedeniyle süre alamadığı ortaya çıksa da yaşanan süreç tecrübeli teknik adamı yıprattı. Milan Skriniar, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku gibi tecrübeli yıldızların da Kartal'ın sisteminden memnun olmadığı iddia edildi.

#5
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

GALATASARAY DERBİSİ KARTAL'IN SON MAÇI OLABİLİR 26 Ekim Pazartesi akşamı ezeli rakibi Galatasaray'a zorlu derbide konuk olacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği sorgulanmaya başlandı. Kritik maçta alınacak sonucun tecrübeli çalıştırıcının geleceğini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor. Olası bir mağlubiyet halinde Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine son verebilir.

#6
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

AZİZ YILDIRIM 23 YILLIK GELENEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ? Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemini yaşayan Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında yürüttüğü ilk başkanlık döneminde, sezon içinde teknik direktör değişikliği yapmama geleneği başlatmıştı. En son 2003 sezonunda lig devam ederken hoca değişikliği yapan Başkan Yıldırım, Galatasaray derbisine alınacak sonuca göre 23 yıllık geleneği sona erdirerek teknik direktör değişikliğine gidebilir.

#7
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

YENİ HOCA VINCENZO MONTELLA Yönetim nezdinde de desteğini kaybeden İsmail Kartal'ın yerine düşünülen isimse şimdiden belli oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının listesindeki ilk teknik direktör adayının, A Milli Takım'daki görevinden yeni ayrılan Vincenzo Montella olduğu ortaya çıktı.

#8
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

İtalyan teknik direktörün uzun yıllardır Türkiye'de çalışması ve A Milli Takım Teknik Direktörü olarak Süper Lig'i yakından takip etmesi, sezon içinde yapılacak teknik adam değişikliği için avantaj olarak görülüyor. Ayrıca Montella'nın futbol anlayışının ve takımla kurabileceği ilişkinin de olumlu olan değerlendirildiği ve takıma hızla etki edebileceği belirtiliyor.

#9
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

ROMA'NIN EFSANESİ Futbolculuk kariyerinde İtalya'nın önemli forvetleri arasında yer alan Vincenzo Montella; Empoli, Genoa, Roma ve Fulham formaları giydi. Roma'nın şampiyon kadrosunda da yer alan ve kulübün efsanelerinden biri haline gelen Montella, teknik direktörlük kariyerine de bu kulüpte başladı. Daha sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam Eylül 2021'de Adana Demirspor ile anlaşarak Türkiye kariyerine başladı.

#10
Foto - Yenilgi halinde yeni hoca belli oldu! Aziz Yıldırım, Kartal'ın kaderini o maça bıraktı

2021'DEN BERİ TÜRKİYE'DE Adana Demirspor ile Süper Lig'de 4. olan ve 76 maçta 1.72'lik puan ortalaması yakalayan İtalyan çalıştırıcı, 2023-26 yılları arasında da Türk Milli Takımı'nda görev aldı. Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı gösteren ve EURO 2024 ile 2026 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlıları çalıştıran Montella'nın, turnuvadaki başarısız sonuçlar ve Uluslar Ligi'nde 4 maçta alınan 4 yenilgi sonrası görevine son verildi.

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