Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş: BAE ile aynı medeniyet havzasından besleniyoruz

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, BAE'nin en köklü Arapça günlük gazetesi El-İttihad'da yayımlanan makalesinde, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisini ve iki ülke arasındaki köklü kültürel bağları anlattı.

"Sandıktaki Ortak Hafıza: 'Çeyiz'den 'Zehbe'ye" başlıklı makalesinde Büyükelçi Göktaş, Türkiye ve BAE arasında örf ve adetler açısından ciddi benzerlikler bulunduğuna işaret ederek, “Türkiye ve BAE aynı medeniyet havzasından besleniyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki çeyiz sandığının bir benzerinin BAE geleneğinde “mendus” diye adlandırıldığına dikkati çeken Göktaş, Abu Dabi’de açılan sergiyi değerlendirdiği makalesinde şunları kaydetti:

AYNI GÖNÜL DİLİYLE KONUŞUYORUZ

“Anadolu’daki çeyiz sandığında da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ‘mendûs’ta da kutsal değerler olarak emanet, aile ve vefa özenle korunuyor. Nitekim bizi yarınlara taşıyacak olan köprüleri de bu değerler üzerine inşa ediyoruz. Evet, aramızda coğrafi mesafeler olabilir. Ama sandık açılıp çeyiz serildiği vakit görüyoruz ki bizler, aynı gönül diliyle konuşuyor, bu asil yolda hep birlikte yürüyoruz.”

Büyükelçi Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın yanı sıra Emine Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı'nın annesi Şeyha Fatıma bint Mübarek’in arasında da mükemmel bir ilişki bulunduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın kıymetli refîkaları Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki bu serginin Körfez bölgesindeki ilk durağının Birleşik Arap Emirlikleri olması asla bir tesadüf değil” değerlendirmesinde bulundu.

SERGİDE CANSIZ MÜZE ESERLERİ YOK, RUH VAR

Türkiye ve BAE arasındaki kültürel akrabalığın Abu Dabi’deki sergide kolayca görülebildiğini belirten Göktaş, makalesinde şunları kaydetti:

“Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk’ sergisi, bu gerçeği en canlı haliyle gözler önüne seriyor. Abu Dabi’deki Menâratu’s-Sa’diyyât’ta 28 Ekim’e kadar halka açık olan bu sergide ziyaretçiler, cansız müze eserleriyle değil, aile hayatının rûhî derinliğini yansıtan aynalarla yüz yüze geliyor.”

Abu Dabi’deki serginin resmi açılışı 20 Ekim'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BAE Devlet Bakanı Noura Al Kaabi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş tarafından yapılmıştı.