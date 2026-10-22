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Gündem Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak
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Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak

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Belediyeler arpalık olmaktan çıkacak

CHP’li ve YP’li belediyelerde peş peşe patlak veren hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet skandallarına yenilerinin eklenmesini önleyecek çalışma başlatıldı. AK Parti’nin hazırladığı, belediyelerde denetim mekanizmalarını güçlendirecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak Yerel Yönetimler Reformu taslağı yakında Meclis’e gelecek.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

CHP’li ve YP’li belediyelerde peş peşe patlak veren hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet skandallarına yenilerinin eklenmesini önleyecek çalışma başlatıldı. Belediyelerde denetim mekanizmalarını güçlendirecek ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak Yerel Yönetimler Reformu taslağının yakında Meclis’e sunulacağı öğrenildi.

AK Parti tarafından hazırlanan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanan MKYK toplantısında gündeme gelen düzenlemeyle hesap verilebilirliğin yasal güvence altına alınması, bütçe disiplini ve gelir giderlerin kurallara bağlanması, imar süreçlerinde karşılaşılan tıkanıkların giderilmesi öngörülüyor.

 

‘Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Denetim’, ‘Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi’, Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı’, ‘Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar’, ‘İmar ve Planlama’ başlıklarından oluşan düzenlemeyle yolsuzluklara set çekmek hedefleniyor.

Haramileri durduracak adımlar atılsın

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, Bursa’da Mustafa Bozbey’in, Antalya’da Muhittin Böcek’in, Adana’da Zeydan Karalar’ın, Bolu’da Tanju Özcan’ın, Uşak’ta Özkan Yalım’ın, Mersin’de Vahap Seçer’in, Menderes’te İlkay Çiçek’in vurgun yöntemleri ve usulleri dikkate alınarak şekillendirilen Yerel Yönetimler Reformu taslağının yasalaşması için geri sayım sürerken kamuoyundan, “Derhâl haramileri durduracak adımlar atılsın” çağrısı yükseldi. Ayrıca yolsuzlukları önleyecek bir reforma gidilmediği takdirde İBB’de de CHP ve YP’nin yönettiği diğer belediyelerde de soygunun durdurulamayacağı uyarısı geldi.

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