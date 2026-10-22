  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte, döviz, altın ve borsa verileri… MB’nin faiz indirimi piyasalara nasıl yansıdı? Şaka gibi ama gerçek! Dünyanını en ilginç 5 mesleği belli oldu SPK’dan yeni fon açıklaması: Tamamlanmış takas işlemleri 'Fon Kanunu'ndan etkilenmeyecek Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti! Kostis Hatzidakis'in avuntusuna bakın: Türkiye'ye karşı F-35'ler ve savaş gemileri geliyor Burası Karakaya Barajı! 3 ilin sınırlarının kesiştiği nokta böyle görüntülendi Tanrıyar’dan Sarıgül’ler hakkında çarpıcı iddialar… Şişli’den Almanya’ya uzanan kara para ve rüşvet ağı BDDK son verileri açıkladı! Kredi ve mevduatta tarihi seviye Ankara'da görenlerin dönüp bir daha baktığı balık
Doğa
12
Yeniakit Publisher
İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Şekersu Yaylası'nda oluşan "bulut denizi" harika manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan yayla, yılın bu aylarında hayvancılıkla geçinen besicileri ağırlıyor.

#2
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Aynı zamanda Trabzon-Bayburt il sınırında bulunan yayla, doğaseverlerin de rotasında yer alıyor.

#3
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Yaz renklerinin yerini sonbahar tonlarına bıraktığı yaylaya gelenler, yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

#4
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Kentin önemli turizm noktalarından olan Uzungöl'e de yakınlığı ile bilinen yaylayı çevreleyen bulutlar ise adeta görsel şölen sunuyor.

#5
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Yayladaki sis bulutunun denizi andıran yoğunluğu dron ile kaydedildi.

#6
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…

#7
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…

#8
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…

#9
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…

#10
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…

#11
Foto - İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi

Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi, Suudi Arabistan kararını duyurdu
Dünya

Sisi, Suudi Arabistan kararını duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ı savunmamız, Yemen'e saldırıyı kapsamıyor" ifadelerini kullandı. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Küresel enerji krizine karşı stratejik hamle! Türkiye ve Japonya bağımsız enerji vizyonunda güçlerini birleştiriyor!
Gündem

Küresel enerji krizine karşı stratejik hamle! Türkiye ve Japonya bağımsız enerji vizyonunda güçlerini birleştiriyor!

Batı merkezli ticaret savaşları ve krizlerle çalkalanan küresel denklemde Türkiye, yerli ve milli enerji hamlelerini küresel iş birlikleriyl..
Neler oluyor? ABD'den beklenmedik Suudi Arabistan kararı
Dünya

Neler oluyor? ABD'den beklenmedik Suudi Arabistan kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada "Tahliye emri sadece Suudi Arabistan'daki misyon çalışanları için geçerli" denildi. İşte..
İhanetin Anatomisi: Orhan Aydın yorumladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüdayi Vakfı üzerinden fitne çıkaranlara cevap
Gündem

İhanetin Anatomisi: Orhan Aydın yorumladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüdayi Vakfı üzerinden fitne çıkaranlara cevap

Günlerdir Hüdayi Vakfı’nın samimi uyarılarını çarpıtarak "operasyon çekiliyor" diyerek kopardıkları yaygarayla fitne ateşi yakmaya çalışan t..
Günün komedisi ‘Muhasebeci Kenan’dan geldi! ‘Özgür Özel Cumhur İttifakı'na katıldı’
Gündem

Günün komedisi ‘Muhasebeci Kenan’dan geldi! ‘Özgür Özel Cumhur İttifakı'na katıldı’

"Muhasebeci Kenan" olarak da bilinen, CHP'den dışlandıktan sonra Yenilik Partisi isimli tabela partisi kuran Öztürk Yılmaz'dan günün komedis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23