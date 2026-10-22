İki ilin sınırında bulunuyor! Yayladaki ‘bulut denizi’ böyle görüntülendi
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Şekersu Yaylası'nda oluşan "bulut denizi" harika manzaralar oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Şekersu Yaylası'nda oluşan "bulut denizi" harika manzaralar oluşturdu.
İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan yayla, yılın bu aylarında hayvancılıkla geçinen besicileri ağırlıyor.
Aynı zamanda Trabzon-Bayburt il sınırında bulunan yayla, doğaseverlerin de rotasında yer alıyor.
Yaz renklerinin yerini sonbahar tonlarına bıraktığı yaylaya gelenler, yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.
Kentin önemli turizm noktalarından olan Uzungöl'e de yakınlığı ile bilinen yaylayı çevreleyen bulutlar ise adeta görsel şölen sunuyor.
Yayladaki sis bulutunun denizi andıran yoğunluğu dron ile kaydedildi.
Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…
Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…
Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…
Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…
Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…
Şekersu Yaylası'ndaki "bulut denizi"nden kareler…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23