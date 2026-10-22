Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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14 Mayıs 2024’te uyuşturucu baronunun , "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada hakimin başörtülü olduğunu görünce başörtülü mahkeme başkanı ve hakimi laiklik ilkeleri çerçevesinde davalara bakamayacağını iddia eden ve hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan da 3 yıla kadar hapsi istenen densiz avukat Aleperen Demirdiş’in yargılandığı davada mahkeme, 28 Şubat günlerini andıran bir karara imza attı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen bir duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Alperen Demirdiş, davaya bakan hakimin başörtülü olduğunu görünce, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum. Mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunuyorum” diyerek İslami değerlere nefret kusmuştu.
OY BİRLİĞİ İLE BERAT ETTİ
Hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan uyuşturucu baronunun avukatı Alperen Demirdiş, yargılandığı davada beraat etti.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık Demirdiş katılmadı.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, "suçun yasal şartlarının oluşmadığı" gerekçesiyle sanık Demirdiş'in oy birliğiyle beraatine hükmetti.