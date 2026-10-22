Mekke Anlaşması’nın ardından Bedir Mutabakatı! Ümmetin vahdetine bir adım daha

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İslâm ülkelerini işgal etmekten; Müslümanlara bomba yağdırmaktan; müminleri karşı karşıya getirmekten çekinmeyen küresel haydut Amerika ve aparatı İsrail’in bölüp parçalamaya çalıştığı ümmet, vahdet için bir adım daha attı. Dünyada barışı hakim kılmak için aktif diplomasi yürüten, Suudi Arabistan ve Pakistan’la Mekke İttifakı’nı bina eden, Libya’yla deniz yetki anlaşması yaparak Doğu Akdeniz’de konumunu güçlendiren Türkiye’nin öncülüğünde dün de Katar’ın başkenti Doha’da bölgenin güvenliği adına büyük önem taşıyan Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye, Katar, Endonezya, Pakistan savunma bakanları tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla kardeş ülkeler aynı masada buluşurken teknik ve askeri iş birliğinin yolu açıldı. Bedir Mutabakat Zaptı dünyada olumlu yankı bulurken İsrail yayılmacılığını önlemek için gerekli her hamleyi yapan Türkiye’nin, ümmeti siyonistlere ve emperyalistlere karşı kenetleyecek yegâne ülke olduğu vurgusu güçlendi. Dış siyaset analistleri de İslam devletlerini, toplumlarını ancak Türkiye’nin bütünleştireceğinin altını çizdiler.

“SİYONİSTLERİN PLANLARINI BOŞA ÇIKARIYORUZ”

Akit’e konuşan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları dile getirdi: “Bedir Mutabakat Zaptı, bölgede denklemleri yeniden belirleyecek. İsrail’in Gazze’yi yakıp yıktığı esnada İslâm ülkelerinin bir araya gelmeleri gerektiğini belirtiyorduk. 58 ülkeden ses çıkmamasını anlamlandıramıyorduk. Ne yazık ki İslâm devletlerini bünyesinde barındıran İİT, İsrail vahşetine karşı güçlü tepki vermiyordu. Bu hâl, Türkiye’nin varlığının ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılıyordu. İslâm devletlerini, toplumlarını bir araya getirecek ülkenin Türkiye olduğu görülüyordu. Ve adım adım Türkiye’nin ümmeti vahdete götürdüğüne tanık oluyoruz.

Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. GKRY-Yunanistan-İsrail-Hindistan hattının hayat bulması için sarf edilen gayret ortada. Bu gayretin Türkiye’nin dikkatinden kaçmadığı aşikâr; ki Ankara’nın bölgede KKTC ve Libya’nın yanında Suriye’yi, Lübnan’ı ardından Pakistan’ı hatta İran’ı içine alacak bir hattı devreye sokma girişimi var. Suriye ve Lübnan’ın görüştürüldüğünü biliyoruz. Bu yöntemle siyonist rejimin planı boşa çıkarılması hedefleniyor. Tabii Mekke İttifakı da mühim. Türkiye’nin öncülüğünde büyük bir ittifaka gidildi. Anlıyoruz ki parçadan bütüne ilerleniyor. Üçlü, dörtlü ittifaklar ve anlaşmalar yapıldığı açık. Hemen bütüne varma imkânı yoksa parça parça yol alınır. Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la Mekke İttifakı’nı, Libya’yla deniz yetki anlaşmasını böyle okumalı. Bedir Mutabakat Zaptı’nı da. Bu kıymetli mutabakat zaptının teknik ve askeri koordinasyona imkân tanıyacağı unutulmamalı. Anlaşılan o ki İttihad-ı İslâm için böyle bir yöntem takip ediliyor. Türkiye’nin öncülüğünde aşama aşama yürünüyor. İsrail’in stratejisi böl-parçala-yönet. Siyonist rejim için esas olan bölgeyi istikrarsız kılmak. Bunun için İslâm ülkelerinde, toplumlarında nifak çıkarmak. O nedenle İsrail’e de hamisi Amerika’ya da karşı çok temkinli olunmalı. Türkiye’nin yanında, ardında durulmalı. Durum vahim. Türkiye’nin İsrail yayılmacılığını önlediği muhakkak. Bunun emperyalist ülkeleri kudurttuğu da. Bakın, Libya’yla imzalanan anlaşmaya ilk kızan Yunanistan’ın ağabeyi, AB oldu. Neden AB oldu? Enerji hattının Türkiye’nin kıta sahanlığından geçeceğini bildiğinden.”

“İTTİFAKLAR, ANLAŞMALAR ÇOK KIYMETLİ”

Araştırmacı Dr. Mustafa Öztop da şunları ifade etti: “Mekke İttifakı, Bedir Mutabakat Zaptı bir kıvılcım. Bu kıvılcım, İslam ülkelerinin ve toplumlarının bir araya gelmeleri için atılan bir temel. Kuşku yok ki Türkiye, çok kıymetli hamleler yapıyor. Bölgenin barış ve güvenlik mimarisini şekillendiriyor. İsrail’in planlarını, projelerini de yerle bir ediyor. Vaziyet böyle olup Müslüman devletlerin peş peşe anlaşma, mutabakat yapmaları çok mânâlı. Çünkü Müslüman devletler birbirlerinden yardım alamadıklarında Amerika, Rusya, Çin gibi kuvvetlere müracaat etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunun maliyetleri ise ağır oluyor. Çünkü Amerika, Rusya, Çin gibi kuvvetlerin menfaat talepleri oluyor. Onun için Mekke İttifakı, Bedir Mutabakat Zaptı ülkelerin karşılıklı menfaatlerini odağa alan, sömürü perspektifi olmayan, dayanışmayı önceleyen bir yaklaşım olarak çok kıymetli. Bunun kıymeti akıllardan çıkarılmamalı. Tabii Bedir Mutabakat Zaptı’nı imzalayan 4 ülkenin Hamas ve Filistin konusunda aynı noktada olduğu tartışmasız. Bu 4 ülkenin sınır ihtilafı olmadığı da şüphesiz. Yani karşımızda rekabet yok, samimiyet var. Zannımca bu samimiyetin taşıdığı ehemmiyet ileride görülecek.”