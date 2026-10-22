Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor

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Geçtiğimiz yıl Peygamber Efendimizin karikatürünü yayınlayarak infiale sebep olan Leman dergisinin çizerleri ve yöneticileri tahliye edilirken, yaşanan küstahlığa tepki gösteren duyarlı vatandaşlar arasında yer alan Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, 27 Ekim saat 11:00 da Çağlayan Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkacak. 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, olaydan 6 ay sonra savcılığın hakkında re’sen soruşturma başlattığı ve azılı bir suçlu gibi evi basılarak karakola götürülen ve baskı altında ifadesi alınan Aykut, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla, 2 ila 4 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

PEYGAMBERE SÖVEN SERBEST, SEVEN SUÇLU

Aykut, şunları söyledi: “Orada toplanan her Müslüman gibi davrandım. Benim haricimde orada konuşma yapan bazı arkadaşlar yargılandılar, ceza aldılar. Normal şartlarda zaten hukuki olarak da, bu haksız tahrik kapsamına giren bir konu. Çünkü karşı tarafın tahriki vesilesiyle insanlar orada toplandılar. Fakat ne yaptılarsa böyle değerlendirilmedi bu. Demek ki hukuki olarak bizim inançlarımızın bir ehemmiyeti demek ki yokmuş. Çünkü karşı taraf ceza almadı. Allah Resulüne hakaretin cezası yokmuş. Mustafa Kemal’in icraatlarını eleştirirseniz başınıza çok tehlikeli şeyler gelebilir ama Allah Resulü ile ilgili böyle bir şey olmuyor. Karikatürü çizenler ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrikten’ yargılanmıyor ama bu skandal karikatüre tepki gösterenler ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrikten’ yargılanıyor? Burada bir çifte standart uygulandı. Üstelik çizimi yapan insanların bu yönde sicilleri de karanlık. Müslümanların cezalandırılması bu kadar ucuz olmamalı.”