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Dünya Suudi Arabistan'daki saldırıda ölü sayısı arttı
Dünya

Suudi Arabistan'daki saldırıda ölü sayısı arttı

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Suudi Arabistan'daki saldırıda ölü sayısı arttı

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin bir Suudi Arabistan vatandaşı ile bir Hindistan sakini olduğu ifade edildi.

Saldırıda yaralanan 8 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altında olduğu aktarılan açıklamada, havalimanındaki operasyonların yeniden normale döndüğü kaydedildi. Otoritenin, hasar tespiti yapmak, yolcuların ve havalimanı personelinin emniyetini sağlamak amacıyla güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı, Yemen'deki Husilerin son dönemde Suudi Arabistan genelindeki sivil altyapıları hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarındaki tırmanışın ardından gerçekleşti.

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