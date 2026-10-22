Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadeleri ve dijital delillerin ardından operasyon için harekete geçildi.

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması olduğu belirtilen Ömer D., emniyet güçlerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GİZLİ TANIKTAN "MONTAJ RAPORU" İDDİASI

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini ise kamuoyuna daha önce yansıyan görüntüler oluşturdu.

Dosyada "A3M2LK48" koduyla yer alan gizli tanık, Mustafa Sarıgül ile özel koruması Ömer D.'nin yer aldığı öne sürülen görüntüler hakkında resmi nitelikte bir "montaj" raporu hazırlanması için girişimde bulunulduğunu ileri sürdü.

Gizli tanık ifadesine göre bu amaçla Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kuruldu.

200 BİN DOLAR İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Gizli tanık, söz konusu görüntülerin "montaj olduğu" yönünde rapor hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edildiğini ve tarafların bu konuda anlaştığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasındaki bu iddianın ardından gözler hem rapor sürecine hem de görüntülerde yer aldığı belirtilen kişilere çevrildi.

HALEN KORUMASI OLARAK ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ile dosyaya giren dijital delilleri değerlendirdikten sonra harekete geçti.

Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yaptığı belirtilen Ömer D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ömer D.'nin emniyetteki sorgusunun ardından hakkında yürütülecek adli işlemlerin netleşmesi bekleniyor.

SARIGÜL'LE İLGİLİ EVRAK ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Soruşturmada Mustafa Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle ayrı bir süreç işletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin evrakı, milletvekili dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi ve fezleke işlemleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Böylece Sarıgül ailesine ilişkin soruşturmada gözaltı kararıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilirken, gizli tanığın ortaya attığı 200 bin dolarlık "montaj raporu" iddiası dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.