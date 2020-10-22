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Spor Bayern Münih, Atletico Madrid'i fena sarstı
Spor

Bayern Münih, Atletico Madrid'i fena sarstı

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, Atletico Madrid'i ağırladığı grup maçında 4 gol birden attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:49:00 -
Bayern Münih, Atletico Madrid'i fena sarstı

Alman ekibi Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da ev sahibi Bayern Münih rakibini gol yağmuruna tutarak 4-0 yendi.

Bayern Münih'in gollerini 28 ve 72. dakikada Kingsley Coman, 41. dakikada Leon Goretzka, 66. dakikada Corentin Tolisso attı.

Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, Atletico Madrid gibi dişli bir takımı 4-0 yenerek 3 puanı aldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gelecek hafta Bayern Münih, Lokomotiv Moskova ile deplasmanda mücadele edecek. Atletico Madrid evinde Salzburg'u konuk edecek.

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