  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bayburt Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Bayburt Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Nisan ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Bayburt Üniversitesi taban puanı 2021, Bayburt Üniversitesi başarı sıralaması ve Bayburt Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:36:00 -
Bayburt Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İstanbul Üniversitesine girmeyi hedefleyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Bayburt Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Bayburt Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra TRT'den bir bomba daha

Dönem dizileri ile büyük beğeni toplayan TRT, yeni bombayı patlatmaya hazırlanıyor. TRT1 bu kez Mevlana'nın hayatını konu edinecek...
Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak
Dünya

Çin’e karşı 3 ülke birleşti! Gerilim tırmandı! Büyük çaplı olacak

Çin'in Pasifik'teki tehditkar faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak plan yaptı.
İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı
Dünya

İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Express gazetesi İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak 'resmen'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay