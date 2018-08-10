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Bayburt Gümüşhane Havalimanı ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'u ziyaretinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2,5 milyon kapasiteli bir havaalanı yapımına başladık. Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hizmete açıyoruz.” dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:37
Bayburt Gümüşhane Havalimanı ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'u ziyaretinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2,5 milyon kapasiteli bir havaalanı yapımına başladık. Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hizmete açıyoruz.” dedi.

Bayburt'un, istiklalin ve istikbalin önemini çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bakımdan yastık altındaki dövizleri, dolarları, avroları, varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep beraber verelim." çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, "İşte bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacaktır. İşte bu sebeple Bayburt, Türkiye'nin son yıllarda verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer alıyor." dedi. Başkan Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye havaalanı için de şunları söyledi: "Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2,5 milyon kapasiteli bir havaalanı yapımına başladık. Bundan sonra Gümüşhane- Bayburt kendi havalimanına inecek. Havalimanımızı inşallah 2020 yılında hizmete açıyoruz. 2018 bitti, iki yılımız var."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:37
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