Bayat Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor
Bayat Belediye Başkanlığı, 21.061 metrekarelik alana Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu-990 kW için gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 25 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı 990 kW Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu Yapım İşi ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Belediye Meclisi’nin 02.03.2021 tarihli ve 08 sayılı Kararı’na istinaden sınırlı ayni hak tesisi kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı. Muhammen bedeli 8.000.000 TL (bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır) olan ihale 24.05.2021 tarih ve saat 13:30’da Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 Bayat / AFYONKARAHİSAR’da yapılacak.
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