Bay Kemal’in "300 milyar dolar buldum" balonu patladı! Meğer...

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, “Benim adım Kemal. 300 milyar doları buldum, getirdim” diye ortalıkta dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok fena madara etti.

“300 milyar dolar”ın ibretlik hikâyesini aktaran Şahin, özetle şunları kaydetti:

“CHP, vatandaşı ikna etmek için Londra’da borç para arıyordu. Plan aslında çok basitti: Milletin sırtına yüklenecek ağır bir borç yüküyle geçici bir refah sağlanacak, ülkenin tapusu para baronlarına teslim edilecekti!

“Seçimi alalım da gerisi kolay” mantığıyla meşhur Rothschild ailesinin kapısını çaldılar. Zaten akıllarına borç para bulmaktan başka gelen bir şey de yoktu.

Yalnız küçük bir sorun vardı. Rothschild bu parayı neden Kemal Bey’e verecekti? Verdiğinden daha fazlasını alacağını Rothschild ailesine garanti etmeleri gerekiyordu. Kemal Bey’in talimatıyla hemen bir proje hazırlandı.

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Türkiye genelinde 50 adet üretim üssü kurulacak, Türkiye Girişim ve Kalkınma Fonu oluşturulacaktı. Fon bünyesinde kurulacak 9 adet Özel Ekonomi Bölgesi’ne yabancı yatırımcılar koşarak gelecek, Rothschild’den alınan borç da faiziyle ödenecekti.

(…) Üretim bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler her türlü vergi ve harçtan muaf olacak, teşvik ve muafiyetler 49 yıl boyunca geçerli olacaktı. 2035-2043 yılları arasında Türkiye’ye bu proje sayesinde 271 milyar dolar para girecekti!

Kemal Bey bu rakamı yuvarlayarak 300 milyar dolar olarak telaffuz ediyordu. Ve o paranın hemen geleceğini, hatta geldiğini söylüyordu. Ne de olsa o bir hesap uzmanıydı.

Ancak yanlış hesap Londra’dan döndü. Kemal Bey’in Proje ve Yatırımlardan Sorumlu Başdanışmanı Recep Beşenk para baronlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerden eli boş döndü. Çünkü projeleri inandırıcı bulunmamıştı.”

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