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Ekonomi BAÜN personel alımı yapacak
Ekonomi

BAÜN personel alımı yapacak

Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 23 kişilik açık pozisyona sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 15:02:00 -
BAÜN personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 12.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İLETİŞİM:

0 266 612 14 00 Dahili : 101420-101432- 101454-101455-101418

Mail Adresi : [email protected]

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