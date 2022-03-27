Batshuayi görüşme odasına çağrıldı!

Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta tartışılıyor. Yeni teknik direktör Valerien Ismael, Belçikalı ile görüşüp, son kararı verecek.

Beşiktaş'ta performansı ile tartışmalara yol açan Michy Batshuayi'nin geleceği belli oluyor. Belçika basınından DH, Chelsea'den kiralık olarak Siyah-Beyazlılar'a katılan forvetin geleceği konusunda bir haber yayınladı.

Yönetim devam etmek istemiyor

Belçika basını, Beşiktaş yönetiminin Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi ile yola devam etmek istemediğini yazdı. Kara Kartal, performansını beğenmediği ve maaşını yüksek bulduğu Belçikalı futbolcunun bonservisini Premier Lig temsilcisinden almayarak, İngiltere'ye geri gönderecek.

"Beşiktaş'ın işine geldi"

DH'nin haberinde "Batshuayi Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş adına gol atamadı ve bu Beşiktaş'ın işine geldi" ifadeleri yer aldı.

"Chelsea'ye döndüğünü görmek mucize olur"

İngiliz basınında çıkan haberlerde ise şunlar kaydedildi: "Batshauyi'nin Chelsea'ye döndüğünü ve forma için savaştığını görmek mucize olur. Beşiktaş'ın dışında Dortmund, Valencia, Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydi ama bekleneni bir türlü veremedi. Hala da geleceği belli değil"

Valerien Ismael görüşme yapacak

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Valerien Ismael, Mchy Batshuayi ile bir görüşme yapacak.

Son kararda etkili olacak

Fransız çalıştırıcı, tecrübeli forvet ile arasındaki görüşmenin ardından son kararını Ahmet Nur Çebi yönetimine iletecek. Yönetim performansı ve yüksek maaş yükü nedeniyle Batshuayi ile devam etmek istemese de Ismael'in raporu, oyuncunun geleceği açısından önemli rol oynayacak.

Performansı tartışılıyor

Sezon başında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, Beşiktaş'taki performansı ile çokça tartışıldı. Camianın bir kesimi, Belçikalı'nın fazla gol kaçırdığını, son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle Beşiktaş'ın forveti olamayacağını savunurken, bir kesim ise oyuncunun çalışkan olduğunu ve çok koşup, çok pozisyona girdiğini vurguluyor.



Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 34 karşılaşmada görev alan Michy Batshuayi, 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası veren isim oldu.