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Yerel Batman'da suda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Yerel

Batman'da suda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 13:10:00 -
Batman'da suda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kalan 7 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Batman Çayı'nda piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kalan 7 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik 2 aile piknik yapmak için Samanyolu köyü yakınlarından geçen Batman Çayı'na gitti. Burada baraj suyunun tahliye edilmesiyle su yükselince aralarında küçük çocuk ve kadınlarında bulunduğu 7 kişi, su ortasında mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, suda mahsur kalan 7 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar, ekiplerin yaptığı ip yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. (İLKHA)
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