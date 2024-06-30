Batman'da suda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Batman Çayı'nda piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kalan 7 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.
Batman Çayı'nda piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kalan 7 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik 2 aile piknik yapmak için Samanyolu köyü yakınlarından geçen Batman Çayı'na gitti. Burada baraj suyunun tahliye edilmesiyle su yükselince aralarında küçük çocuk ve kadınlarında bulunduğu 7 kişi, su ortasında mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, suda mahsur kalan 7 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı.
Vatandaşlar, ekiplerin yaptığı ip yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. (İLKHA)
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