  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batman'da düğünlere takı sınırı getirdiler
Gündem

Batman'da düğünlere takı sınırı getirdiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerde yeni evli çiftleri zora sokacak takıların talep edilmemesi konusunda uzlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:13:00 -
Batman'da düğünlere takı sınırı getirdiler

Batman'da, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayacak takı talep edilmemesi konusunda karar alındı.

Kozluk ilçesindeki bir tesiste Bekiran ailesinin öncülüğünde bir araya gelen kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar, evlenecek gençlerin ve ailelerin zor duruma düşmesini engellemek, gençlerin takı talebiyle evliliği ertelemesinin veya evlilikten vazgeçmesinin önüne geçmek için makul takı miktarını belirledi.

İmzalanan karara göre, istenen takı 80 gramı geçmeyecek, düğünlerde takı merasimi yapılmayacak. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacak.
Batman Bekira Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şah Arzık, gazetecilere, günümüzde düğünlerin büyük maliyetlere, ekonomik sıkıntılara ve kimi zaman borçlara sebep olduğunu belirtti.

'Düğün maliyeti 400 bin liraya ulaştı'

Bazı ailelerin çocuğunu evlendirmekten kaçtığını veya düğünü ertelediğini ifade eden Arzık, şunları kaydetti:

"Bazı düğün maliyeti 250-400 bin liraya ulaştı. Bu durum karşısında kayıtsız kalamazdık. Düğünlerimizi daha kolay, fazla külfete girmeden makul bir seviyeye getirmek için bazı kararlar alınması zorunlu hale geldi. Buna göre, Şirani (şerbet) merasimi ayrı bir günde ve ayrı mekanda değil, nişan yani yüzük takma gününde aile içinde yapılacak. Kına gecesi gelinin veya damadın evinde, en yakın aile fertleriyle sade bir şekilde yapılacak. İmkanlar dahilinde ve zorunlu olmadıkça geline şerbetlik ve gelinlik yerine yöresel kıyafet giydirilecek. Gelin kuaförde değil evde süslenecek. Düğünler yer ve zaman müsaitse evlerin önünde veya köy meydanında yapılacak. Düğün sırasında takı ve hediye merasimi yapılmayacak. Yardımda bulunmak isteyen veya hediye vermek isteyenin gizli bir şekilde hediyesini vermesine karar kılınmıştır."

Arzık, bu karar ile gençlerin önünü açtıklarını dile getirerek, "Toplantımızın ana konusu büyük külfete sebep olan kız isteme sırasında istenen ve mecburi kılınan altın miktarıdır." dedi.

Kadınların da genç kızların da ailesinin borca, ekonomik sıkıntıya girmesini istemeyeceğine işaret eden Arzık, yaptıkları görüşmelerden sonra istenen altının 80 gramı geçmeyecek şekilde olmasına karar verdiklerini aktardı.

Mehmet Şah Arzık, kararın takibinin yapılacağını dile getirerek, "Ayrıca bu karar ilan edilecek ve kararlara uymayanların düğünlerine iştirak edilmeyecek. Bu kararların birçok hayra vesile olacağını ümit ediyoruz. Bir diğer sorunumuz taziyelerde verilen yemek. Bu sıkıntı için de yapılan görüşmelerde taziyelerde verilen yemeklerin kaldırılması, taziyeye gelen misafirlere yemek teklifi yapılmaması, taziyede sürekli kalan aile efradı için ise yemeklerin görülmeyecek yerde yenilmesi, taziyelerin bir yerde ve üç gün yapılması münasip görüldü" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı
Gündem

Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran rezil olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, gelinine tecavüzünden d..
Yusuf Kaplan’dan çarpıcı uyarı: Felaket geliyorum diyor
Gündem

Yusuf Kaplan’dan çarpıcı uyarı: Felaket geliyorum diyor

Yazar Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen yeni tehlikeyi okurlarıyla paylaştı.
Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül görüştü! İşte ilk açıklama
Siyaset

Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül görüştü! İşte ilk açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay