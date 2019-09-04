Batman’da devlet destek verdi böğürtlen üretimi tavan yaptı

Batman’ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Yatırımların Destelenmesi Projeleri kapsamında çiftçilere çilekten sonra böğürtlene de verdiği hibe desteği artarak devam ediyor. Bu kapsamda 35 çiftçi 500 dekarlık alanda böğürtlen üretmeye başladı.

İlçede 2013 yılında tütün üretimine alternatif olarak GAP İdaresi tarafından yüzde 80 hibeli 3 dekarlık alanda 3 çiftçi ile başlayan böğürtlen üretimi 2019’da 500 dekarlık alanda 35 çiftçiyle devam ediyor.

Daha önce tütünle uğraşan çiftçilerin tütünün kaldırılmasıyla çeşitli arayışlara giren vatandaşlara devletin destek vermesiyle böğürtlen yetiştirme başladığını belirten yetiştiricilerden Mehmet Bayındır, böğürtlen bahçesi kurmak isteyen çiftçilere devletin yüzde 80 hibe desteği verdiğini söyledi. Bayındır, “Daha önce 3 aile ile başladığımız böğürtlen üretimi her geçen gün artarak şu anda ilçede 35 aileye ulaştı. İlçemizde yapılan toprak analizi sonucunda toprağımızın böğürtlen ekimine uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından böğürtlen üretmek isteyen vatandaşlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak isimlerini yazdırarak yüzde 80 hibeli böğürtlen alıyor. Böğürtlen yetiştiricileri bahçelerini sürdükten sonra devletten aldığımız hortumları döşüyoruz, çakılarımızı, demirlerimizi dikiyoruz. Ektiğimiz fideler arasında 2 metre mesafe bırakıyoruz. Devlet tarafından bizlere yüzde 80 hibe desteği veriliyor. 2012’den bu yana ilçemizde böğürtlen ekimi aratarak devam ediyor. Ekilen böğürtlenin kilosunu 7 buçuk ila 10 liradan satmaya başladık. Burası 5 dönümden oluşuyor. Köyümüzde diğer çiftçilerimizde ekmeye başladı. Böğürtleni doğal olarak yetiştiriyoruz. Doğal gübre kullanıyoruz. Böğürtlenin satışını Sason ilçe merkezinde, Batman ilimizde, Diyarbakır’da Gaziantep, Şanlıurfa ve diğer illerimizde hatta dış ülkelere ihraç ederek yapıyoruz. İlkbaharda çiçek açmaya başlayan böğürtleni yaş olarak tüketebiliyoruz, fabrikalara satabiliyoruz. Reçelini yapıyoruz ve kurutarak kış aylarında tüketiyoruz. Kazancı çok iyidir” dedi.