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Batman'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

Batman’da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:28
Batman'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DAEŞ operasyonunda H.Y., A.K., İ.Ç., H.A., M.İ.D. ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen H.H. gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütü DAEŞ’a eleman temini, maddi ve lojistik destek sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından DAEŞ üyelerinin adreslerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, çeşitli silahlarda kullanılmak üzere mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan DAEŞ şüphelisi 6 kişinin Batman Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:28
  1. Batman Emniyet Müdürlüğü

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