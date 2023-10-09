  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Hutbelerde bunu sakın yapmayın

Polisi şehit eden katil suç makinesi çıktı!

Türkiye'yi ve dünyayı küresel piyasalarda savaş etkiler mi? Herkes tedirgin: Borsa, dolar, altın, petrol ne olur? O tahmin

İsrail balonu patladı!

Bir ilçeyi heyecan sardı! Ekipler petrol emareleri üzerine bölgeye koştu, yerin altından fışkırması an meselesi

İsrail mülteci kampını vurdu! Onlarca çocuk ve kadın yanarak öldü

Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'

İşte bunlar da içimizdeki İsrailciler! Bu nasıl bir alçaklık böyle? Aşağılık zihniyetlerindeki zehirli irini bakın nasıl akıttılar

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar
Dünya Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Dünya

Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 17:33:00 -
Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Batman'da, şüphe üzeri durdurulan bir şahsın üzerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Batman'da, şüphe üzeri durdurulan bir şahsın üzerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Konuya dair Valillikten yapılan açıklamada, "ilimiz Diyarbakır Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şahıstan tarihi eser olduğu değerlendirilen; 3 Yüzük, 1 Mühür, 1 Takı Obje, 5 Eski dönemlere ait Demir Para, 362 Farklı boyutlarda Sikke ele geçirilmiştir. Bir şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçu kapsamında adli işlem yapılmış, konu ile ilgili olarak tahkikata Müdürlüğümüzce devam edilmektedir." denildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23