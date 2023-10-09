Batman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Batman'da, şüphe üzeri durdurulan bir şahsın üzerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Batman'da, şüphe üzeri durdurulan bir şahsın üzerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Konuya dair Valillikten yapılan açıklamada, "ilimiz Diyarbakır Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şahıstan tarihi eser olduğu değerlendirilen; 3 Yüzük, 1 Mühür, 1 Takı Obje, 5 Eski dönemlere ait Demir Para, 362 Farklı boyutlarda Sikke ele geçirilmiştir. Bir şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçu kapsamında adli işlem yapılmış, konu ile ilgili olarak tahkikata Müdürlüğümüzce devam edilmektedir." denildi. (İLKHA)