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Aktüel

Batman’da bir köy korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

2020-04-22 19:21:36 -
Batman’da bir köy korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 20 Nisan 2020 tarihli kararı gereği korona virüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 22 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Özler köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Köye giriş çıkışların yasaklandığı kaydedilen açıklamada bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı ifade etildi.

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