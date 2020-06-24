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Aktüel

Batman'da balık tutmak için çaya giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:56:23 -
Batman'da balık tutmak için çaya giren kişi boğuldu

BATMAN (AA) - Batman'da, balık tutmak için Batman Çayı'na giren Şehmus Arı boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Malabadi Köprüsü mevkisinde Batman Çayı'na ağla balık avlamak için giren Şehmus Arı (30) akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından yapılan aramada, Arı'nın cesedine ulaşıldı.

Çaydan çıkarılan Arı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Silvan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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