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Gündem Batman Valiliğinden ‘yüksek patlama sesi’ uyarısı
Gündem

Batman Valiliğinden ‘yüksek patlama sesi’ uyarısı

Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:16:00 -
Batman Valiliğinden ‘yüksek patlama sesi’ uyarısı

Batman Valiliği, kentte bugün icra edilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.30 ile 17.30 arasında 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L70 batarya uçaksavar atışları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.

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