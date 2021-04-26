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Eğitim Batman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Batman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavına girecek üniversite öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Batman Üniversitesi taban puanı 2021, Batman Üniversitesi başarı sıralaması ve Batman Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 11:50:00 -
Batman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Batman Üniversitesi, 28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Batman’da kurulan bir devlet üniversitesidir. YKS sınavın yaklaşması sebebiyle öğrenciler, taban puanlarını araştırmakta. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Batman Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Batman Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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