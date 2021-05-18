Batman Merkez Ciğerlo TOKİ konut kura sonuçları! Ciğerlo TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Batman Ciğerlo'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Ciğerlo TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirlendi. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi TOKİ üzerinden yayımlanacak. Yine e devlet üzerinden de kimlik numarası ile TOKİ Kura sonucu sorgulama yapılabilecek. TOKİ kura sonuçları sorgulamak için tıklayın