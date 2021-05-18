  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
TBMM'de korkutan olay! Aniden patladı
Komşuda son bilanço açıklandı
Ali Baba'dan dev yatırım
Ekonomi Batman Merkez Ciğerlo TOKİ konut kura sonuçları! Ciğerlo TOKİ kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

Batman Merkez Ciğerlo TOKİ konut kura sonuçları! Ciğerlo TOKİ kura çekilişi isim listesi

100 Bin ve 50 Bin Sosyal Konut kapsamında Batman Merkez Ciğerlo projemizin konut belirleme kurası yapıdı. TOKİ Batman Merkez Ciğerlo konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ciğerlo TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ciğerlo kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:53:00 - 2021-05-18 12:54:33
Batman Merkez Ciğerlo TOKİ konut kura sonuçları! Ciğerlo TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Batman Ciğerlo'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Ciğerlo TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 150 adet konut ile 66 adet 3+1 konut hak sahibi belirlendi. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi  TOKİ üzerinden yayımlanacak. Yine e devlet üzerinden de kimlik numarası ile TOKİ Kura sonucu sorgulama yapılabilecek. TOKİ kura sonuçları sorgulamak için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..
Filistinli kahramanlar, İsrail'e bedel ödetiyor! Hastanelere sedye sedye ölü ve yaralı taşınıyor
Dünya

Filistinli kahramanlar, İsrail'e bedel ödetiyor! Hastanelere sedye sedye ölü ve yaralı taşınıyor

1,5 milyar Müslüman'ın yapamadığını yapan Filistin'in kahraman yiğitleri, İsrailli teröristlere bedel ödeten görüntüleri ortaya çıktı. İsrai..
Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor
Medya

Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor

Denizlerin fatihi Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşi Oruç Reis’in hikayesini anlatacak olan dev bütçeli proje Barbaroslar dizisine 2 bomba i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay