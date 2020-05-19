Batı’nın amacı, Müslümanlığın yükselişini engellemek

Oğuzhan Gültekin Ankara

Osmanlı Devleti’nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti, Koronavirüs salgınına karşı gösterdiği başarılı mücadele ve salgına karşı çaresiz kalan birçok ülkeye yaptığı yardımlarla hem Türklüğün hem de Müslümanlığın ne demek olduğunu bir kez daha tüm dünyaya hatırlattı. Ancak, salgın yüzünden ağır hasar alan Batı medeniyeti, Türkiye’nin ve Müslümanlığın yükselişini engellemek adına Türk vatandaşlarının en yoğun olduğu ülke olan Almanya’da Müslümanlığı aşağılamak adına önceki gün mübarek Ramazan ayında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camii’nin kapısına domuz başı astılar.

“Türkiye’nin başarısını gölgelemek istiyorlar”

Yapılan provokatif eyleme ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, Almanya’nın ırkçılık konusunda sicilinin kabarık olduğunu belirterek, “Almanya bu salgından önce de camilerimize yapılan saldırılarla gündeme geliyordu. Bu yüzden bu saldırının Almanya’da yapılmış olması tesadüf değildir. Salgından sonra yeni bir dünya düzeni oluşacak. Bu yeni düzende de Osmanlı Devleti’nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti çok yukarılarda olacak. Türkiye salgın boyunca yaptığı yardımlarla bütün insanlığa Türklüğün ve Müslümanlığın ne demek olduğunu hatırlattı. Onlar salgına karşı verdikleri savaşı kaybederken, Türkiye kazandı. Bu başarımız da onları rahatsız etti. Türkiye’nin bu başarısını hazmedemedikleri için böyle ırkçı saldırılarla başarımızı gölgelemek istiyorlar. Bu saldırılarla aslında ‘Biz hâlâ güçlüyüz’ mesajı vermeye çalışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu tür saldırılarla yıldırmaya çalışıyorlar”

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “Ne yazık ki bir takım çevreler İslam dininin barış dini olmaktan ziyade sanki terörle bağlantılı bir din olduğunu insanlara empoze etmeye çalışıyor. Almanya’da camilere karşı yapılan saldırılar Neo-Nazi denilen ırkçı Almanlar tarafından finanse ediliyor. Bu kuruluş Türkiye’nin güçlenmesini, adını duyurmasını kendisine yediremiyor. Ancak bizim ülkemizde terör olayları nasıl bitme noktasına geldiyse Almanya’da da bitme noktasına gelecektir. Müslümanlar, insanlık ne zaman muhtaç olsa hep el uzatmıştır. Ancak bunlar ‘Türkler, Müslümanlar bu saldırılarla uğraşsın, çağın gerisinde kalsın’ diye düşünüp bu tür provokasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bu yapılan saldırılar bizleri yıldıramaz. Hükümetimiz bu saldırılara karşı gerekeni yapacaktır. Bu duruma asla sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.