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Batı’da aile 50 yılda yıkıldı

Aile yapısını bozan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 6284 sayılı kanun, süresiz nafaka gibi AB dayatması uygulamaların devam etmesi, Türkiye’nin akıbetinin de Avrupa ülkeleri gibi olacağına işaret ediyor. Aile mefhumunun kalmadığı Avrupa’da evlenme ve boşanma istatistiklerinin 50 yıllık serüveni, bu konudaki yıkımın nasıl sistematik şekilde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:53
Batı’da aile 50 yılda yıkıldı

Dünya ülkelerine kadın ve aile politikalarında istikamet çizmeye kalkan ancak sokaklarının çocuk cıvıltısından mahrum kaldığı, gayrimeşru ilişkilerin yaygınlaştığı, aile mefhumunun çöküşün eşiğine geldiği Batı ülkelerinde yuvalar 50 yıllık zaman dilimi içerisinde mum gibi eridi. Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika gibi Haçlı Batı ülkelerinde 50 yıl öncesine göre evlilik istatistikleri yarı yarıya azalırken, boşanmalara dair veriler aynı oranda artış göstermiş durumda. Boşanma verileri tarihinin rekor seviyesine ulaşan Türkiye’nin adım adım ‘ailesiz’ Avrupa’ya benzerken, AB ülkelerinin evlenme ve boşanma istatistiklerinin 50 yıllık serüveni, ailelerdeki yıkımın sinsi ve sistematik şekilde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Akit’in, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği rakamlara göre: AB ülkelerinde evlilik oranı 1965 yılında ortalama 1000 kişide 7.8 iken bu oran 50 yıl sonra 2016’da 4.3’e kadar düştü. Avrupa’da boşanma oranı 1965’te her 1000 kişide 0.8’den, 2016’da 1.9’a tırmandı. 1965’ten bu yana, AB’de kaba evlilik oranı yüzde 50’ye yakın oranda düştü. Aynı zamanda, ham boşanma oranı iki katından fazla yükseldi. 1965’te Almanya’da binde 9.5 olan evlenme oranları 1990’da 6.5’e, 2016’da 5.0’a geriledi. İspanya’da 1965’te evlenme rakamı 7.8’ken 2016’da 3.7’ye indi. Evlilik oranları Hollanda’da 7.7’den 3.8’e, Estonya’da 10.0’dan 4.8’e, İtalya’da 7.7’den 3.4’e düştü. Letonya’da 11.0’dan 6.6’ya gerileyen nikah istatistikleri; Lüksemburg’da 7.1’den 3.2’ye Romanya’da 10.7’den 6.8’e, Portekiz’de 7.8’den 5.1’e indi.

Batı’da boşanan boşanana

Boşanmalar ise 1965’te Belçika’da binde 0.5 olan oran 2016’da 2.2’ye çıktı. Fransa’da 1965’te binde 0.7 kişi boşanıyorken bu rakam 2016’da 1.9’a çıktı. Parçalanan yuvalar Portekiz’de 0.1’den 2.2’ye, Hollanda’da 0.5’ten 2.0’a, Litvanya’da 0.9’dan 3.1’e kadar yükseldi. Polonya’da boşanan çiftler binde 0.5’ten 1.7’ye, Kıbrıs Rum Kesimi’nde 0.2’den, 2.3’e, İsveç’te 1.2’den 2.4’e tırmandı.

Türkiye tarihinin boşanma rekoru

TÜİK verileri, boşanmaların Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma oranı; 6284 sayılı kanun, AB’ye uyum yasaları, kadına pozitif ayrımcılık, kadın istihdamı teşvikleri, süresiz nafaka gibi uygulamalarla birlikte 2018’de 142 bin 448’e yükselmiş durumda.

Yuva sorunu beka sorunu

Aile ve kadın politikalarında Mor Çete zihniyetinin aklıyla hareket edilmesinin yıkıcı sonucu gelecek nesillerimizi tehlikeye atıyor. TÜİK’in 2008-2017 yılları arasındaki doğum oranlarına göre; ülkemizde 18-19 yaşında annelik yaşayanların sayısı yüzde 36 azalışla 54 bin 449 olarak kayıtlara geçti. Yüzde 20-24 yaş grubundaki kadınların anne olma oranı yüzde 20 düştü. Türkiye’de rakamlar, son 10 yıllık süreçte doğum oranlarının ileri yaş grubuna kaydığını gösteriyor. 30-34 yaş grubunda anne olanların sayısı yüzde 25 artarak 308 bin 176’ya, 35-39 yaş grubundaki annelerin sayısı yüzde 60 artışla 165 bin 264’e yükseldi. Verilere göre; Türkiye’de doğurganlık hızı 1980’de 4 çocuk iken 2017 yılında 2.07 çocuk olarak gerçekleşti. Çocukların nüfusa oranı da son 10 senede yüzde 30’dan yüzde 28,3’e geriledi. Çocukların genel nüfusa oranının 2075’te yüzde 17.6’ya düşmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:53
  1. Batı ülkeleri
  2. evlilik istatistikleri
  3. AB ülkeleri
  4. Akit
  5. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
  6. AB ülkelerinde evlilik oranı
  7. Avrupa’da boşanma oranı
  8. Boşanmalar
  9. nikah istatistikleri
  10. Kıbrıs Rum Kesimi
  11. TÜİK
  12. AB’ye uyum yasaları
  13. 6284 sayılı kanun
  14. kadına pozitif ayrımcılık
  15. kadın istihdamı teşvikleri
  16. süresiz nafaka
  17. Aile ve kadın politikaları
  18. Mor Çete

YORUM YAZ

  • Bünyamin BünyanBünyamin Bünyan7 dk önce
    Avrupa,Avrupa ,Ahlak Utanma saygi değerlerini Kayp etmiş toplum’lar Burda bayan bayanlaErkek. ile Erkek evleniyor. Üstelik çocuk koruma Aile,si bile olabiliyorlar.yüce Rabbim taşkınların Şerrinden Müslümanları korusun.Ben Almanya de 39 senedir yaşıyorum çocuklar ıma bırakacağım en böyük Miras (İslam islam islam kendi Anadolu kültürü
  • Ahmet TanerAhmet Taner25 dk önce
    Evli ve çocukları olan bir ailede, kadın boşanınca, evlilik döneminde edinilen malların %50’sini hak ediyor, ayrıca ömür boyu nafaka maaşına bağlanıyor. Oysa kocasının ölmesini beklese, mirastaki payı %25’le sınırlı. Kocasından elektrik alamayan; hemen boşanıp, hem mallara erken konuyor, hem elden çıkarılma riskini ortadan bertaraf ediyor, hem de ömür boyu nafaka maaşına bağlanıyor. Kendince koca derdinden uzak, özgürce kendi hayatını yaşıyor. Bu denli teşvikler ve özendirici kanunlar varken niye evliliğin zorlu günlerine sabretsin ki? Tabi bunun yansıması olarak, evlenecek olanlar mallarını kaptırmamak, ömür boyu maaşa mahkum olmamak adına, kaçak elektrikle hayatını devam ettiriyor. Kısa fantaziler için, yok nafakaymış, yok evden uzaklaştırmaymış, yok tacizmiş vs şeylerle kimse uğraşmak istemiyor. Parayı ver işini gör modeli giderek yaygınlaşıyor. Bugun geline sonuç, evlilik kültürü bitmek üzere, nüfus artışı %2.1 altına doğru hızla inişte. Bu uygulamaları çıkartan, uygulayan ve imkanı olduğu halde değiştirmeyenlerin vatan millet sevdalısımı yoksa gizli hesaplarımı var, yorumunuda herkes kendi yapsın…
  • AbdullahAbdullah37 dk önce
    Adamlarda aile yıkıldı, refah, huzur, zenginlik seviyesi arttı. Boşuna gelimiş ülke değiller işte.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu48 dk önce
    Seçimden sonra köklü bir değişim yapılmasa AK Partiyi yıkmak için SIRTLAN Köpekler pusuda bekliyor zaten,,CUMHUR İTTİFAKINA büyük zarar verecektir,,AP Parti Seçimden sonra RADİKAL karar vermasi gerek,,Vesselam..

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