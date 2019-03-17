‘Batı üç maymunu oynuyor’

Yeni Zelanda’da gerçekleşen vahşi terör saldırısını protesto etmek için Abdi İpekçi Parkı'nda basın açıklaması düzenleyen Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, yaşanan katliam sonrasında batının ‘sessiz’ tutumunu kınadı. “İki camiye eş zamanlı düzenlenen menfur saldırı ırkçılığın ve İslamofobinin ulaştığı vahim tabloyu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullanan Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Özkan, “Saldırı öncesi yapılan 2 yıllık hazırlık, özenle yazılan 74 sayfalık manifesto, silahlarının üzerindeki mesaj niteliğindeki isim ve tarihler ve katliamın canlı yayın eşliğinde yapılmış olması; bu eylemin anlık bir öfke patlaması veya psikolojik bir rahatsızlığın neticesi olmadığı, aksine belli bir kitleyi harekete geçirme ve benzeri eylemleri yaygınlaştırma amacı güden planlı, organize ve nokta atışı bir eylem olduğunun ispatıdır” diye konuştu.

Soykırıma tabi tutulan Müslümanlar, terörist ilan edilen yine Müslümanlar

“Batıda gitgide yükselen İslamofobi dünya üzerinde Müslümanların hiçbir yerde güvende olmadığını göstermektedir” diyen Özkan, “Yıllardır Avrupa ve Amerika genelinde yaşanan ırkçı saldırılar, Doğu Türkistan’da Çin zulmü, Filistin’de İsrail zulmü ve daha birçok coğrafyada zulme, sömürüye, işkenceye ve soykırıma tabi tutulan Müslümanlar, terörist ilan edilen yine Müslümanlar oluyor. Bu saldırıların hiçbirine batıdan kayda değer bir tepki de yükselmiyor. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları nutukları atanlar kendi aleyhine yapılan eylemleri bahane edip ülkeleri bile işgale kalkışıyorken söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar” dedi.