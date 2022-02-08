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Dünya 'Bastırılmış gibi görünse de, Ocak olayları, Kazakistan’da bir çok şeyi değiştirdi'
Dünya

'Bastırılmış gibi görünse de, Ocak olayları, Kazakistan’da bir çok şeyi değiştirdi'

Nazarbayev'in tüm yetkilerinin elinden alınmasının ardından açıklama yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ocak ayında meydana gelen olayların ülkesindeki durumu kökten değiştirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 13:48:00 - 2022-02-08 13:52:57
'Bastırılmış gibi görünse de, Ocak olayları, Kazakistan’da bir çok şeyi değiştirdi'

Tokayev, geçen ay oluşturulan Alihan İsmailov başkanlığındaki yeni hükümetin ilk genişletilmiş toplantısına katıldı.

Toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Tokayev, burada yaptığı konuşmada, "Ocak olayları, Kazakistan’daki durumu kökten değiştirdi." dedi.

Tokayev, ülkede borç içindeki kişi sayısının arttığına ve yaklaşık 1 milyon vatandaşın maaşının geçimini karşılamadığına dikkati çekerek, "Yeni hükümet, halkın sosyal refahını yükseltme, enflasyonu düşürme ve nüfusun gelir seviyesini artırmakla görevli." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan finans kaynaklarının iade edileceğini belirten Tokayev, "Hükümete, 2 ayda yasa dışı olarak yurt dışına ihraç edilen finans kaynakları ile orada edinilen varlıkların ülkeye iadesi için teklif geliştirme talimatı veriyorum." ifadesini kullandı.

Kazakistan Meclis Milletvekili Maksat Ramankulov yaptığı açıklamada, son 25 yılda Kazakistan’dan yaklaşık 140 ila 160 milyar doların yurt dışındaki offshore şirketlere aktarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Açıklamanın, Nazarbayev'in yetkilerinin kaldırılmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Doğuhaber

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