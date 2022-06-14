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Gündem Başsavcıyı hedef gösteren terörist Demirtaş hâkim karşısına çıkarıldı
Gündem

Başsavcıyı hedef gösteren terörist Demirtaş hâkim karşısına çıkarıldı

Terör örgütü yöneticiliğinden ve teröre azmettirmekten cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman’ı “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermekten’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:13:00 -
Başsavcıyı hedef gösteren terörist Demirtaş hâkim karşısına çıkarıldı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Demirtaş, önceki sözlerini değiştirerek “Ben, ‘Bağımsız mahkemelerde hesap verecek’ dedim. Burada tehdit ve hedef gösterme yok. Davacıyı hiçbir şekilde tehdit edip hedef göstermedim. Yargılandığım siyasi davaları açtıran Cumhuriyet Başsavcısı’na ‘Hukuk önünde hesap vereceksiniz’ dedim. Beraatimi talep ediyorum.” dedi. Demirtaş’ın avukatları tarafsız olmadıkları gerekçesiyle mahkeme başkanı ve bir üyenin davadan çekilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş’ın isteğini, reddi hakim olarak Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine yazılı olarak verilmesine ve bu talep hakkında karar verildikten sonra duruşmaya devam edilmesine karar verdi.

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