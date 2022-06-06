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Spor Başpehlivan İsmail Balaban'dan şaşırtan tepki!
Spor

Başpehlivan İsmail Balaban'dan şaşırtan tepki!

Kocaeli’de bu yıl 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri finalinde başpehlivanlığı Nedim Güler'e kaybeden İsmail Balaban, güreş esnasında şaşırtan bir tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 10:56:00 -
Başpehlivan İsmail Balaban'dan şaşırtan tepki!

Kocaeli’de bu yıl 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri finalinde başpehlivanlığı Nedim Güler'e kaybeden İsmail Balaban, güreş esnasında şaşırtan bir tepki gösterdi.

Kocaelili şampiyon güreşçi Ömer Aslantaş onuruna gerçekleştirilen 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Nedim Güler ile İsmail Balaban finale kaldı.

Zorlu geçen final mücadelesinde İsmail Balaban'ı yenen Nedim Güler, başpehlivan olurken Balaban'ın güreş sırasındaki tepkisi dikkat çekti.

Boyunduruk hamlesi sonrası Nedim Güler ihtar alırken tam bu esnada İsmail Balaban beklenmedik bir tepki gösterdi.

Rakibinin yanına giden İsmail Balaban, Nedim Güler'in elini havaya kaldırarak kısa süreliğine güreş alanından uzaklaştı.

İsmail Balaban'ın bu tepkiyi neden gösterdiği bilinmezken spiker şaşkınlığını "Böylesini hiç görmemiştim" sözleriyle ifade etti.

İSMAİL BALABAN'IN GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı.

2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

 

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