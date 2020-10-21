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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Frutti Extra Bursaspor: 76 - Herbalife Gran Canaria: 94

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:20:03 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Frutti Extra Bursaspor: Munford 10, Newman, Can Maxim Mutaf 3, Kadji 12, Metin Türen 10, Ömercan İlyasoğlu 13, Tevfik Akdamar, Jones 6, Ender Arslan 8, Oğuz Savaş 14

Herbalife Gran Canaria: Wiley 6, Albicy 6, Dimsa 16, Shurna 18, Castello 11, Mantero 4, Ferrari 7, Okoye 10, Diop, Burjanadze 5, Beiran 11

1. Periyot: 18-33

Devre: 33-53

3. Periyot: 76-60

5 faulle çıkanlar: 32.33 Castello, 35.44 Wiley (Herbalife Gran Canaria)



BURSA (AA) - ULEB Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Herbalife Gran Canaria, Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 94-76 yendi.

Frutti Extra Bursaspor bu skorla gruptaki 3. mağlubiyetini aldı. Herbalife Gran Canaria ise 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Herbalife Gran Canaria, Shurna ve Albicy'nin dış atışlardaki yüksek isabetli sayılarıyla henüz 4. dakikada 11-0'lık seri yakaladı: 2-15. Frutti Extra Bursaspor, rakibinin çizginin dışındaki etkili oyununa engel olamayınca çeyrek konuk ekibin 33-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Herbalife Gran Canaria, Beiran ve Castello'dan bulduğu sayılarla 16. dakikayı farkı 16'ya çıkardı: 25-41. Özellikle iyi top paylaşımı yapıp son adamı iyi bularak isabetli atışlarına bu çeyrekte de devam eden İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 53-33 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte sık sık oyuncu değişiklikleri yapan Frutti Extra Bursaspor, rakibinin etkili oyununa karşılık veremedi. Casttelo, Dimsa ve Beiran'ın hücuma katkısıyla aradaki farkı koruyan Herbalife Gran Canaria, final periyotuna 76-60 üstün gitti.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdürüp rakibine skorda geri dönüş şansı tanımayan Herbalife Gran Canaria, 94-76 parkeden galip ayrıldı.




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