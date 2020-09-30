  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Türk Telekom: 82 - JDA Dijon: 83 - Türk Telekom, organizasyona veda etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:55:25 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

ATİNA (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu çeyrek finalinde Türk Telekom, Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 83-82 yenilerek turnuvadan elendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde 8'li final formatında düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde, Türk Telekom ile Fransız ekibi JDA Dijon karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fransa temsilcisi farkı indirse de Türk Telekom, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamayan mavi-beyazlılar, üçüncü periyodunu 65-62 geride bitirdiği mücadeleden 1 sayı farkla 83-82 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer ile JDA Dijon'dan Axel Julien, 19'ar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Öte yandan günün diğer çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 92-65 yendi.

Bu sonuçların ardından JDA Dijon ile Hereda San Pablo Burgos, 2 Ekim Cuma günü finale kalmak için mücadele edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ..
Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar
Ekonomi

Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Döviz ve altın alım işlemlerindeuygulnan vergi oranları geçtiğimiz aylarda artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi binde 2'den yüzde ..
Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'
Gündem

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik harekatını sonuna kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi...
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay