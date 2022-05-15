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Yerel Başkent'te yollar göle döndü! Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
Yerel

Başkent'te yollar göle döndü! Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanak yağış sonrası göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 21:10:00 - 2022-05-15 21:34:46

Ankara’da sağanak yağış ve dolu sonrası kanalizasyonların tıkandığı suyla dolan yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanak yağmur ve dolu sonrası yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlanırken yayalar yürümekte zorluk çekti. Yağmur ve dolu yağışı sonrası Şereflikoçhisar E 90 Kara yolunda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı

Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti.

Yağış sonrası bir çok meyve bahçeleri ve ekili araziler zarar gördü.

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