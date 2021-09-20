  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 250 kişiden 37’si tutuklandı
Gündem

Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 250 kişiden 37’si tutuklandı

13-19 Eylül tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 290 kişiden 37’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:59:00 - 2021-09-20 12:00:52
Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 250 kişiden 37’si tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde 13-19 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 5,4 kilogram esrar, 2,4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ecstasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37’si tutuklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay