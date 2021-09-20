Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 250 kişiden 37’si tutuklandı
13-19 Eylül tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 290 kişiden 37’si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde 13-19 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 5,4 kilogram esrar, 2,4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ecstasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37’si tutuklandı.