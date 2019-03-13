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Başkentte uyuşturucu çetesine dev operasyon! 90 kişi tutuklandı

Başkent Ankara'da bir uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 126 kişiden 90'ı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:33
Başkentte uyuşturucu çetesine dev operasyon! 90 kişi tutuklandı

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen son yılların en büyük operasyonunda, gözaltına alınan 126 şüpheliden, e-reçetelere uyuşturucu madde etkisi doğuran hap yazan 1 doktor ile 2 eczacının da aralarında bulunduğu 90 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, liderliğini başka bir suçtan tutuklu bulunan Kadir İnan'ın yaptığı ileri sürülen uyuşturucu çetesini yaklaşık 6 ay önce takibe aldı. Çete üyelerinin Ankara genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak ve eğlence mekanlarında uyuşturucu satan kişilere uyuşturucu sağladıkları belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin çok sayıda 'yağma', 'fuhşa aracılık etme', 'gasp', 'yaralama', 'tehdit' suçlarına karıştıkları belirlendi. Çetenin takibi sıranda bu suçlara karışan kişilerden bazıları operasyondan önce gözaltına alındı. Savcılık, aralarında, daha önce başka suçlardan gözaltına alınan kişilerin de bulunduğu 150 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

126 kişi gözaltına alındı

Savcılığın talimatıyla 6 Mart günü sabaha karşı başlatılan 'Kale' adlı operasyonda, 8 ilçede basılan ev ve iş yerlerinde bulunan şüphelilerden 126'sı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 23 kilo 650 gram esrar, 57,5 gram toz kokain, 43,5 taş kokain ile değişik markada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

E-reçeteye hap

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, kamu kurumunda çalışan 1 doktor, 1 hastane çalışanı ve 2 eczacının da olduğu öğrenildi. Çeteyle bağlantılı olduğu belirlenen doktorun, hastane çalışanı aracılığıyla reçete yazılmayan hastaların T.C. kimlik numaralarını aldığı ve bu numaralar üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde etkisi doğuran hap yazdığı belirlendi. Bu reçetelerdeki hapları çete üyelerinin bağlantılı oldukları 2 eczaneden aldıkları tespit edildi.

90 tutuklama

Gözaltına alınan 126 kişiden 125'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Bu kişilerden, aralarından doktor, hastane çalışanı ve 2 eczacının da bulunduğu 90 kişi tutuklandı. Çete üyelerinden bazılarının daha önce başka suçlardan tutuklandığı, firari durumdakilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 1 kişinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, savcılık, yönetici konumundaki çete üyelerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri mal varlıklarına soruşturma sonuna kadar tedbir koydurdu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:33
  1. Ankara
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. uyuşturucu çetesi
  4. tutuklama

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