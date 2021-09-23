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Gündem Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Gündem

Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 17:29:00 -
Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ankara'da alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde park halindeki otomobiline binen İlhami Topçu'ya, bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açtı.

Topçu, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

 

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