Başkentte kritik randevu! Gençlerbirliği Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet peşinde!
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Gençlerbirliği, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip; çabukluk, reaksiyon ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla Kasımpaşa provasını noktaladı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanına oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk ve reaksiyona yönelik eğlenceli oyunla devam eden antrenmanda, daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasına geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Kasımpaşa maçı öncesinde Gençlerbirliği’nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile tedavi süreci tamamlanan ve takımdan ayrı çalışan Kevin Rodrigues’in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.