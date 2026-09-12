15 yıl sonra feth-i kabir yapıldı: Kozinoğlu'nun cesedindeki detay şaşırttı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, 15 yıl sonra kritik bir dönemece girildi. Yürütülen soruşturma kapsamında mahkemenin verdiği fethi kabir kararı bugün gerçekleştirildi. Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından sona erdi. Öte yandan Kozinoğlu'nun mezarı açılarak kemik ve toprak örnekleri alınmak istendiğinde, cesedin bütünlüğünü koruduğu ve bozulmayan dokularının bulunduğu görüldü. Alınan bulgular, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekibi, saat 09.00'da Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine geldi.

CESET BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMIŞ

Sabah'ta yer alan bilgiye göre, Kocatepe mezarlığında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıp kemik ve toprak örnekleri alınmak istendiğinde Kemikler dışında hem kefeninin çürümediği hem de cesedin bütünlüğünü koruduğu bozulmayan dokularında olduğu görüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

ceset bütünlüğüne dikkat çek...