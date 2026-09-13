Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan Dakar yönetimindeki 01 MC 6339 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen A.C. idaresindeki 33 BBS 82 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, kamyonette sıkışan Rıdvan Dakar ile Ahmet Diyar’ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dakar ile Diyar’ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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