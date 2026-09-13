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Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!

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Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan Dakar yönetimindeki 01 MC 6339 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen A.C. idaresindeki 33 BBS 82 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

#2
Foto - Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!

İtfaiye erleri, kamyonette sıkışan Rıdvan Dakar ile Ahmet Diyar’ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

#4
Foto - Adana'da korkunç kaza: Kamyonet tıra arkadan çarptı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dakar ile Diyar’ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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