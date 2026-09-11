  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında konuştu: Muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz "Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdi Kurmaylarıyla aynı potada buluştu! Başkan Erdoğan’dan bu kez basket şov ‘Yürüyen para’ İlkay Çiçek işleri böyle yürütmüş! Metresin ailesine belediyede kadro İstanbul’da “Gönülden Bir Öğün” projesi başladı! 50 bin mağdur öğrenciye kantin desteği müjdesi
Gündem Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!
Gündem

Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında eşine az rastlanır hareketli anlar yaşandı. Vatandaşların farz ibadetini eda ettiği sırada içeri giren bir kadın, erkek cemaatin arasına katılarak namaz kılmaya kalkıştı. Durumu fark eden cemaatin tepki göstermesi üzerine cami içerisinde kısa süreli gerginlik meydana geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cuma namazı sırasında camiye giren bir kadın, cemaatin arasına karışmak istedi. Cemaat tepki gösterince kadın camiden çıkarıldı. Kadın, cami avlusunda namaz kılmaya devam ederken, polis ekipleri de yanında bekledi.

 

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında hareketli anlar yaşandı. Namaz kılındığı sırada içeri giren bir kadın, cemaatin arasına katılarak ibadet etmek istedi. Durumu fark eden cemaatin tepki göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik oluştu.

POLİS EKİPLERİ BAŞINDA BEKLEDİ

Tepkilerin ardından kadın cami içerisinden çıkarıldı. İbadetine cami avlusunda devam eden kadının yanında, olası bir olumsuzluğu önlemek amacıyla polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bekledi.

Siyonistler İbrahim Camii'ni ablukaya aldı İşgalci 75 gündür ezan okutmuyor
Siyonistler İbrahim Camii'ni ablukaya aldı İşgalci 75 gündür ezan okutmuyor

Gündem

Siyonistler İbrahim Camii'ni ablukaya aldı İşgalci 75 gündür ezan okutmuyor

Siirt'te 'kardeşlik iklimi' için somut adım: Bilvanis Camii ve Külliyesi hizmete açıldı
Siirt'te 'kardeşlik iklimi' için somut adım: Bilvanis Camii ve Külliyesi hizmete açıldı

Aktüel

Siirt'te 'kardeşlik iklimi' için somut adım: Bilvanis Camii ve Külliyesi hizmete açıldı

Hindistan bir tarihi camiyi daha yıktı!
Hindistan bir tarihi camiyi daha yıktı!

Dünya

Hindistan bir tarihi camiyi daha yıktı!

3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın
3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın

Gündem

3 bin 600 sayfalık belge sunuldu! Hocamızın cinayeti meçhul kalmasın

Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’
Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’

Gündem

Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı! ‘Eğitim camiamızı tebrik ediyorum’

Sivas'ın İşhanı köyündeki eski kilise 42 yıldır cami olarak kullanılıyor
Sivas'ın İşhanı köyündeki eski kilise 42 yıldır cami olarak kullanılıyor

Aktüel

Sivas'ın İşhanı köyündeki eski kilise 42 yıldır cami olarak kullanılıyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23