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Yerel Başkentte korkunç olay
Yerel

Başkentte korkunç olay

Ankara'da bir şahıs, otomobilinde ölü halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 01:01:00 -
Başkentte korkunç olay

Olay, Ankara'nın Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572’inci Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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